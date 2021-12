Saints Row IV: Re-Elected disponible à 2,79€ sur l'eShop de la Nintendo Switch

Pour les fêtes, Nintendo vient de lancer les Offres festives sur l'eShop de la Switch avec des jeux dont le prix a été réduit, pour certains, de 75%. Mais les promotions sur l'eShop, c'est tous les jours avec, parfois de super affaires à ne pas manquer.? Ainsi, si vous n'avez pas encore joué à Saints Row IV : Re-Elected, sachez qu'actuellement et jusqu'au 30 décembre prochain, le célèbre GTA-like voit son prix passer de 39,99€ à... 2,79€ ! Une réduction de près de 93% qui fait que le jeu est déjà classé sixième des dernières meilleures ventes de l'eShop. Notez que le jeu vous prendra près de 8,7 Go d'espace dans la mémoire ou sur la carte Micro-SD de votre console.

Alors allez vous craquer pour Saints Row IV : Re-Elected à 2,79€ ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Vous êtes le Président des États-Unis d'Amérique et vous devez sauver le peuple de la Terre.

Le chef des Saints a été élu à la Présidence des États-Unis d'Amérique. Et ce n'est qu'un début.

Après une catastrophique invasion extraterrestre de la Terre menée par l'ignoble seigneur de guerre Zinyak, les Saints sont transportés dans une bien étrange simulation de Steelport. Avec de nouveaux et d'anciens potes et grâce à un arsenal de superpouvoirs et d'étranges armes, ils vont devoir se battre pour libérer l'humanité de l'emprise mentale du grand chef extraterrestre Zinyak.

Les Saints sont passés de la poudre blanche à la Maison-Blanche, et c'est désormais à vous de libérer le monde de Zinyak et de son empire extraterrestre. Sauvez le monde dans le jeu en monde ouvert le plus barré qui existe, pour la première fois jouable sur Nintendo Switch™