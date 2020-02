Saints Row IV : Re-Elected confirmé sur Nintendo Switch

Bonne nouvelle pour les amateurs de la licence Saints Row ! Visiblement satisfait des ventes du troisième opus sur Nintendo Switch, Deep Silver vient de confirmer ce jour l'arrivée de Saints Row IV : Re-Elected sur la console hybride de Nintendo. En plus du jeu de base, cette version augmentée bénéficiera des 25 DLC inclus d'office dans le jeu. Si vous souhaitez semer le chaos dans les rues, l'attente ne sera pas longue, Saints Row IV : Re-Elected est attendu pour le 27 mars 2020 .

Vivez l'ultime fantasme de pouvoir en passant du statut de Président des Etats-Unis d'Amérique à celui de super-héros, provoquant le chaos dans tout Steelport pour sauver l'humanité de la destruction totale provoquée par le charismatique dictateur extraterrestre Zinyak et son armée de Zin. Affrontez le professeur Genki, un homme-chat super-éthique, dans le film télékinétique Mind Over Murder, et le professeur Genki, la mascotte classique du Super Reality Climax. Sauvez l'humanité et prenez du plaisir à le faire.

Caractéristiques principales :