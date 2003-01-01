Saint Slayer: Spear of Sacrilege - Un nouveau Castlevania-like rétro s'invite sur Nintendo Switch pour fin avril
Se présentant comme une lettre d'amour aux jeux d'actions gothiques de l'ère 8-bit, Saint Slayer: Spear of Sacrilege s'apprête à faire son entrée sur l'eShop de la Nintendo Switch, et supports concurrents le 20 avril prochain. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.
Par les créateurs de Habroxia, Twin Breaker et Super Perils of Baking, ce jeu de combat inspiré de Castlevania propose des combats rapides et impitoyables, une bande-son chiptune envoûtante et des effets gores en pixels d'une satisfaction croustillante.
Battez-vous à travers 21 niveaux conçus à la main, découvrez des secrets et affrontez 7 boss monstrueux dans un monde imprégné d'horreur gothique. Relevez le défi en solo ou avec un ami en mode coopératif local à 2 joueurs, avec le tir ami activé.
- Action hack-and-slash inspirée de Castlevania
- 21 niveaux palpitants, empreints d'horreur et d'ambiance
- 7 combats de boss intenses et exigeants
- Secrets cachés, pièges mortels et surprises à chaque coin
- Plusieurs fins et des compagnons familiers
- Une multitude de capacités et de bonus à débloquer
- Jouable en solo ou en mode coopératif local à 2 joueurs