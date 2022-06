Saint Kotar - Le Point'n Click horrifique aura le droit à une version physique sur Nintendo Switch

Qui a dit que les enquêtes de détectives ne pouvaient pas vous flanquer une peur bleue ? Désormais édité par SOEDESCO et développé par Red Martyr Entertainment, Saint Kotar se présente comme un jeu d'enquête de type point & click avec une bonne dose d'horreur. Attendu pour le 14 octobre 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre aura également le droit à sa version physique à cette même date.

Un jeu d'horreur lovecraftien situé dans une vallée maudite de Croatie.

Saint Kotar est un jeu d'horreur psychologique axé sur l'histoire et doté d'une mécanique de type point-and-click. Les joueurs peuvent passer d'un personnage à l'autre, Benedek et Nikolay, et tout vivre à travers leurs perspectives uniques alors qu'ils sont à la recherche de leur parent disparu dans la ville occulte de Sveti Kotar.