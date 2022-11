Saint Kotar - La version physique est disponible sur Nintendo Switch

Sorti le 11 novembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu d'enquête et d'horreur psychologique en Point & Click Saint Kotar s'offre cette fin de mois une sortie en version physique. Cette sortie s'accompagne également d'une nouvelle bande-annonce que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Dans ce jeu d'enquête et d'horreur psychologique narratif et à choix multiples, vous incarnez Benedek et Nikolay, deux hommes de Dieu tourmentés à la recherche de leur parente disparue dans une vieille ville consacrée à Dieu du nom de Sveti Kotar. Là, une présence mystérieuse, adepte de sorcelleries et de rituels démoniaques, se repaît des plus faibles. Les indices laissent à penser que votre parente disparue et impliquée dans d'horribles meurtres et dans de graves pratiques occultes, mais quelle est la vérité ? Et êtes-vous aussi à blâmer pour ce qui s'est passé ?

Assemblerez-vous les pièces du puzzle et mettrez-vous à jour la vérité derrière cette épouvantable présence séculaire ? Ou toute cette démence scellera-t-elle au contraire votre sort ?