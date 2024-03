Sagres prendra la mer bientôt sur Nintendo Switch

Licence signée Ooze et édité par Kakehashi Games, Sagres sillonnera bientôt les mers direction la Nintendo Switch. Si nous n'avons pas encore de date de sortie précise pour ce mélange de simulation et de RPG, nous vous laissons profiter dès à présent de son trailer de lancement.

Naviguez autour du monde, des montagnes enneigées d'Amérique du Nord aux plaines sahariennes d'Afrique, en passant par tous les endroits intermédiaires ! Découvrez des centaines de lieux réels, établissez des routes commerciales vitales et recherchez de nouvelles marchandises sur les marchés locaux.

Armez-vous jusqu'aux dents d'une pléthore d'épées, de fusils, de canons et d'armures pour combattre les pirates, les voleurs, les animaux sauvages et les créatures mythiques. Saurez-vous devenir le maître et le commandant d'un système unique de combat au tour par tour "pierre-papier-ciseaux" ?

Chargez votre navire de canons jusqu'au pont et il sera redoutable au combat, mais vous devrez vous assurer d'avoir l'espace de chargement nécessaire pour les ressources de votre équipage. Garder le navire en bon état peut souvent faire la différence entre un voyage réussi et une perte en mer !

Devenez le plus grand explorateur du monde ! Acceptez les contrats de différentes guildes pour faire des découvertes, trouver des trésors que personne d'autre ne peut trouver et monter en grade. Accumulez suffisamment de renommée et peut-être rencontrerez-vous des membres de la famille royale sur votre chemin vers le sommet !