SacriFire - Un J-RPG s'inspirant des grands classiques des années 90 annoncé sur Nintendo Switch

Développé par Pixelated Milk qui a déjà proposé le titre Regalia: Of Men and Monarchs - Royal Edition sur l'eShop de la Nintendo Switch, SacriFire est un J-RPG s'inspirant des classiques du genre des années 90. Attendu en 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, SacriFire a ouvert ce jour son Kickstarter afin de mener le développement du jeu à bien. Demandant la somme de 82.000 € pour que le projet soit viable, vous pourrez trouver toutes les informations et suivre l'actualité du titre sur la page Kickstarter du projet.

Caractéristiques principales Batailles dynamiques - Notre moteur de combat fusionne les styles en temps réel et au tour par tour pour offrir une expérience fluide, à la fois stimulante et satisfaisante. Combattez aux côtés de vos compagnons, choisissez parmi plusieurs armes, ciblez des parties du corps des ennemis et enchaînez les attaques pour créer des combos élaborés.

- Notre moteur de combat fusionne les styles en temps réel et au tour par tour pour offrir une expérience fluide, à la fois stimulante et satisfaisante. Combattez aux côtés de vos compagnons, choisissez parmi plusieurs armes, ciblez des parties du corps des ennemis et enchaînez les attaques pour créer des combos élaborés. Une présentation de haute qualité - L'utilisation de l'art pixel et des graphiques 3D nous permet de combiner des graphiques de style rétro avec des effets numériques innovants. Les personnages dessinés à la main et animés se fondent parfaitement dans les environnements modélisés en 3D.

- L'utilisation de l'art pixel et des graphiques 3D nous permet de combiner des graphiques de style rétro avec des effets numériques innovants. Les personnages dessinés à la main et animés se fondent parfaitement dans les environnements modélisés en 3D. Complexité morale - L'histoire originale de SacriFire vise à la fois à respecter et à subvertir les tropes standards des RPG. Ainsi, même si vous vous sentirez comme chez vous avec nos adorables personnages, vous ne saurez jamais à quoi vous attendre !

- L'histoire originale de SacriFire vise à la fois à respecter et à subvertir les tropes standards des RPG. Ainsi, même si vous vous sentirez comme chez vous avec nos adorables personnages, vous ne saurez jamais à quoi vous attendre ! Un conte de deux mondes - Voyagez entre la ville souterraine tentaculaire d'Antioche et le paradis spirituel idyllique d'Erebus dans un univers de jeu bien développé qui comprend des éléments de fantasy et de science-fiction.

- Voyagez entre la ville souterraine tentaculaire d'Antioche et le paradis spirituel idyllique d'Erebus dans un univers de jeu bien développé qui comprend des éléments de fantasy et de science-fiction. Des systèmes de jeu élaborés - Adoptez diverses disciplines de combat, fabriquez des armes, résolvez des énigmes et attaquez des donjons imaginatifs.

- Adoptez diverses disciplines de combat, fabriquez des armes, résolvez des énigmes et attaquez des donjons imaginatifs. Une musique originale et des acteurs professionnels - Une toute nouvelle bande sonore composée par G4F et le légendaire Motoi Sakuraba. Les talentueux Sound Cadence Studios donnent vie au casting mémorable de SacriFire !