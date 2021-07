SacriFire s'entoure de beau monde pour donner de la voix à ses personnages principaux

Après son annonce lors de l'E3 et le premier pallier de son financement participatif atteint en moins de 10 jours, SacriFire compte bien devenir l'un des RPG indépendant à faire absolument en 2022 . Alors que le studio Pixelated Milk est actuellement en plein développement, le dernier billet paru sur leur page Kickstarter nous apprend que les personnages principaux auront la chance d'être doublés par des comédiens de doublages reconnus Outre-Atlantique.

Personnages et comédiens attitrés :

Ezekiel Ridan

CV : David Matranga - VA de Berthold (A.O.T) et de Todoroki (My Hero Academia)

Azura

CV : Dawn M. Bennett - VA de Kale (DBS) et de Frieda Reiss (A.O.T)

Ava Valeri

CV : Morgan Laure - VA de Mirei Shikishima (Valkyrie Drive: Mermaid) et de Orochi (Fire Force)

Zephaniah Milto

CV : Anthony Sardinha - VA de Travelling Travis (Pat Patrol) et de Lamar Williams (Meta Runner)

Cassandra Ducane

CV : Tiana Camacho - VA de Bea / Faiza (Pokémon Epée / Bouclier) et de Sergeant Ant (The Mighty Ones)