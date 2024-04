S.O.L Search of Light - La quête de lumière débutera fin avril sur Nintendo Switch

Développé par Trigger the Monster, S.O.L Search of Light se présente comme une aventure se déroulant dans un univers dark fantasy. Initialement attendu pour la fin du printemps 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Firenut Games et Trigger the Monster ont confirmé que le titre sera disponible à partir du 25 avril 2024 .

S.O.L Search of Light est un jeu d'aventure steampunk / dark fantasy qui introduit également la gestion des ressources, la mécanique narrative et le tower defense dans le gameplay. Incarnez The Foreigner, l'énigmatique personnage principal qui doit gravir les niveaux de l'Underground pour révéler les mystères cachés à la surface. Pour atteindre ses objectifs, The Foreigner ne peut compter que sur son ingéniosité et sur l'aide des robots domestiques qui assistent les derniers habitants du sous-sol. En explorant l'environnement sombre de l'Underground, The Foreigner découvrira de nouvelles ressources pour fortifier son village contre les hordes d'ennemis qui attaquent votre base chaque "nuit". Défendez, améliorez, explorez et découvrez la vérité derrière les mystères de ce récit sombre. Caractéristiques de S.O.L Search of Light Tour de défense - Des hordes d'ennemis attaqueront votre base, vous devez donc utiliser vos robots domestiques pour vous aider à rassembler des ressources afin de fortifier et d'améliorer votre base petit à petit.

