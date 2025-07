Ryu Hayabusa débarque dans WARRIORS: Abyss

Le maître ninja est de retour, et cette fois-ci, il s'est invité au casting de WARRIORS: Abyss. Disponible en même temps que la dernière mise à jour rendant le jeu compatible avec la Nintendo Switch 2, les joueurs pourrons donc incarner Ryu Hayabusa dans des combats à 1 contre 1000, ainsi que 3 autre combattantes, mais aussi découvrir de nouvelles fonctionnalités, des tenues spéciales et bien plus encore.

Cette mise à jour gratuite introduit le maitre ninja Ryu Hayabusa ainsi que d’autres personnages issus du même univers, Ayane, Rachel et Momiji, en tant que héros jouables et invocations. Chaque ninja possède ses propres capacités uniques, telles que « Maitre ninja solitaire » de Ryu Hayabusa ou « Style Mugen Tenshin » d’Ayane, permettant aux joueurs d’augmenter la vitesse ou l’attaque des héros en fonction des emblèmes équipés. En combinant les compétences des personnages ensemble, les joueurs pourront développer de nouvelles stratégies et créer de nouvelles formations aussi rapides et mortelles que les ninjas.

De plus, plus une plus grande rejouabilité, les joueurs souhaitant vaincre Gouma de nouveau sans avoir à traverser les Enfers peuvent sélectionner le mode « Salle d’entrainement ». Ils y auront la possibilité de défier Gouma selon diverses conditions, et jusqu’au niveau de traversée le plus élevé atteint en mode normal, permettant aux joueurs d’obtenir de précieuses récompenses telles que des braises karmiques et des chroniques du péché, tout en augmentant leur niveau cumulé maximum.

Pour les joueurs en quête de défi encore plus intense lors de leur voyage en Enfers, le nouveau mode « Néant éphémère » mettre leur compétences à l’épreuve. Dans cette course contre la montre, les joueurs devront aller le plus loin possible avant la fin du temps imparti. En terrassant de formidables ennemis sur leur chemin, ils pourront obtenir du temps supplémentaire pour continuer leur voyage et obtenir des récompenses en fonction de leurs performances.

Par ailleurs, une nouvelle fonctionnalité « Transcendance » a été implémentée. Bien que cette fonction nécessite un grand nombre de braises karmiques, elle permet aux joueurs d’améliorer considérablement leurs héros en ajoutant de nouveaux emblèmes et altérer les effets de leurs stratégies.

Enfin, deux packs de costumes sont également disponibles à l’achat et incluent le « MASTER NINJA Formal Costume Set » et le « MASTER NINJA Legacy Costume Set ». Ces costumes peuvent être équipés après avoir complété le tutoriel.

WARRIORS: Abyss est disponible au format numérique sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™, Xbox Series X|S et Windows PC via Steam® en éditions standard, Deluxe et Hack’n’Dash. Le jeu inclut des voix en japonais et des textes en anglais, français, allemand, espagnol et italien.