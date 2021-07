RWBY: Arrowfell - La web-série s'offre un nouveau jeu vidéo en 2D

Après un RWBY: Grimm Eclipse - Definitive Edition en demi-teinte (voir notre test juste-ici), WayForward, Rooster Teeth et Arc System Works se sont réunis pour la création de RWBY: Arrowfell. Prenant la forme d'un jeu d'action-aventure en 2D, ce nouvel épisode se déroulera durant les événements du volume 7 de la web-série éponyme. Attendu pour 2022 sur de multiples plateformes dont la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous les premiers éléments du jeu ainsi qu'un teaser vidéo.

Se déroulant pendant les événements de RWBY Volume 7, RWBY : Arrowfell est un chapitre interactif original écrit par les auteurs de RWBY Kerry Shawcross, Miles Luna et Eddy Rivas. Les joueurs prendront le contrôle de l'équipe RWBY - Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna et Yang Xiao Long - et passeront de l'un à l'autre à la volée dans une action solo ou multijoueur (en local ou en ligne). Ils utiliseront leurs armes et leurs semblants de marque pour arrêter une nouvelle menace mystérieuse dans cette aventure en 2D à défilement latéral.

En explorant Atlas, Mantle et les nombreux environnements environnants, les joueurs devront affronter les Créatures de Grimm et d'autres ennemis directement issus de la série, ainsi que des menaces inédites. L'équipe rencontrera également des visages familiers comme le général Ironwood et les Ace Operatives, ainsi qu'un nouveau groupe de chasseurs intrépides connu sous le nom de Team BRIR.

En plus des voix de la distribution originale (dont Lindsay Jones dans le rôle de Ruby, Kara Eberle dans celui de Weiss, Arryn Zech dans celui de Blake et Barbara Dunkleman dans celui de Yang), RWBY : Arrowfell présente une partition originale de Dale North avec des contributions vocales de Casey Lee Williams. En outre, le jeu contient sept minutes de scènes animées de qualité professionnelle créées en exclusivité, ainsi qu'un nouveau style artistique dynamique dessiné à la main pour les visuels du jeu qui permet aux fans de découvrir le monde de RWBY comme jamais auparavant.