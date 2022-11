RWBY: Arrowfell dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch

Les fans de l'animé RWBY devraient être aux anges. WayForward vient de communiquer de nouvelles informations concernant le dernier jeu de la licence RWBY: Arrowfell. Le titre sera officiellement disponible à partir du 15 novembre 2022 au prix de 29,99€, nous vous laissons découvrir le dernier trailer ci-dessous.

Situé peu de temps après que l'équipe RWBY soit devenue des chasseresses sous licence dans le volume 7 de RWBY, RWBY : Arrowfell met les joueurs aux commandes de Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna et Yang Xiao Long, leur permettant de passer instantanément d'un personnage à l'autre tout en combattant les Créatures de Grimm et d'autres ennemis à l'aide des armes et des Semblances caractéristiques des héros, en combat de mêlée et à distance. En explorant le continent glacial de Solitas, l'équipe RWBY résoudra des énigmes, utilisera des objets, gagnera des améliorations et accomplira des missions pour des visages familiers comme Qrow, Winter et les Ace Operatives (ainsi que pour des citoyens ordinaires) tout en découvrant des indices sur une nouvelle technologie mystérieuse. De nombreux nouveaux personnages, dont la nouvelle équipe de chasseurs préférée des fans, l'équipe BRIR, jouent également un rôle important dans l'histoire.

L'authenticité de l'expérience RWBY est renforcée par de toutes nouvelles scènes réalisées par les réalisateurs de la série, les voix des acteurs originaux de RWBY, une bande-son atmosphérique du compositeur Dale North et une toute nouvelle chanson thème de Jeff Williams avec les voix de Casey Lee Williams. Pour plus d'informations sur RWBY : Arrowfell à l'approche de la date de sortie, suivez @OfficialRWBY sur Twitter ainsi que @wayforward sur Twitter et Facebook, et pour plus d'informations sur la gamme de jeux de WayForward, rendez-vous sur www.wayforward.com.

Caractéristiques principales