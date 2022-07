RWBY: Arrowfell se dévoile dans un nouveau trailer sur Nintendo Switch

La licence RWBY s'apprête à accueillir un tout nouveau jeu vidéo cette année avec l'annonce de RWBY: Arrowfell sur Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu pour l'automne 2022 , nous vous laissons découvrir ci-dessous tout ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle aventure qui permettra à Ruby, Weiss, Blake et Yang de se démarquer avec leurs capacités de combat.

Avec une histoire en continuité écrite par les auteurs de RWBY Kerry Shawcross, Miles Luna et Eddy Rivas, RWBY : Arrowfell met les joueurs aux commandes de l'équipe RWBY - Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna et Yang Xiao Long - peu de temps après qu'elles aient obtenu leur licence de chasseresses dans le volume 7 de RWBY. Les joueurs pourront passer instantanément d'un personnage à l'autre pour combattre les Créatures de Grimm et d'autres ennemis en utilisant les armes caractéristiques des héros - le Crescent Rose de Ruby, le Myrtenaster de Weiss, le Linceul de Blake et la Celica de Yang - en combat de mêlée et à distance. En explorant les sites d'Atlas, de Mantle et des régions sauvages environnantes, l'équipe RWBY accomplira des missions pour des personnages familiers comme le général Ironwood et les Ace Operatives (ainsi que des citoyens ordinaires) tout en découvrant des indices sur une nouvelle menace mystérieuse tapie dans l'ombre.

Les joueurs pourront également utiliser les sémillances de l'équipe RWBY au cours et en dehors des combats. Le Petal Burst de Ruby lui permet d'éviter les attaques et de se précipiter vers des endroits éloignés ; les Glyphes de Weiss créent des plateformes utilisables qui peuvent éclater en éclats offensifs ; l'Ombre de Blake manifeste un sosie qui peut attaquer et activer des plaques de pression ; et la Brûlure de Yang déclenche un coup de poing au sol qui inflige des dégâts et détruit les obstacles. En combinant les Semblances, les joueurs sont capables de résoudre des énigmes environnementales de plus en plus complexes, et la Semblance de chaque personnage peut être améliorée pour devenir encore plus efficace. De plus, en collectant des points de compétence, les joueurs peuvent personnaliser et améliorer les attributs de l'équipe RWBY, notamment l'attaque de mêlée, l'attaque à distance, la défense et la régénération d'énergie.

Caractéristiques :