RWBY: Arrowfell - La chasse reprend sur Nintendo Switch

Depuis ce mardi 15 novembre, les fans de la franchise RWBY peuvent mettre en avant leur instinct de chasseur de démon avec la sortie du dernier jeu RWBY: Arrowfell signé WayForward. Proposé au prix de 29,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons visionner son trailer de lancement ci-dessous.

Plongez dans une nouvelle aventure-action explosive de RWBY ! Passez instantanément d'un membre à l'autre de l'équipe RWBY - Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna et Yang Xiao Long - et utilisez leurs armes favorites et leurs semblances pour combattre les Créatures de Grimm et d'autres ennemis dans cette histoire canonique se déroulant pendant le volume 7 de RWBY. Avec les voix de la distribution originale de RWBY, de toutes nouvelles cinématiques de l'équipe de la série et un nouveau générique de Jeff Williams et Casey Lee Williams, RWBY: Arrowfell vous permet d'explorer Atlas et ses environs pour résoudre des énigmes environnementales, tuer d'énormes boss, gagner des points de compétence et interagir avec des personnages tels que Penny, Winter et l’officier Ironwood, ainsi qu'avec les nouvelles chasseresses énigmatiques de l'équipe BRIR ! Seule l’équipe RWBY peut protéger Remnant d’une nouvelle menace mystérieuse dans RWBY: Arrowfell !

Fonctionnalités clés :