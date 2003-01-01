RUSHING BEAT X: Return of Brawl Brothers s'offre un mode VS

Les amateurs de beat'em up à l'ancienne ont une nouvelle raison de retourner dans les rues de Neo Cisco. L'éditeur Clear River Games et le développeur City Connection annoncent l'arrivée d'une mise à jour majeure pour RUSHING BEAT X: Return of Brawl Brothers, disponible dès aujourd'hui sur Nintendo Switch 2. La grande nouveauté de cette mise à jour est l'ajout d'un mode VS local, permettant à deux joueurs de s'affronter afin de déterminer qui est le véritable maître du combat de rue.

Six arènes pour se départager Le mode VS propose six stages différents, chacun disposant de ses propres pièges et particularités : Boss Rush Ring : une arène sans danger environnemental, idéale pour un duel pur et équitable.

: une arène sans danger environnemental, idéale pour un duel pur et équitable. Back Alley : une ruelle étroite remplie de véhicules et de barils enflammés.

: une ruelle étroite remplie de véhicules et de barils enflammés. Subway Tunnel : attention aux rails électrifiés et au train qui traverse régulièrement la zone.

: attention aux rails électrifiés et au train qui traverse régulièrement la zone. High Security Jail : des tourelles automatiques peuvent se retourner contre les combattants.

: des tourelles automatiques peuvent se retourner contre les combattants. Sewers : les égouts sont contaminés par le virus Zeekus et projettent régulièrement des jets toxiques.

: les égouts sont contaminés par le virus Zeekus et projettent régulièrement des jets toxiques. Boss Rush Ring (Hazardous) : une version plus dangereuse de l'arène classique, équipée de cordes électrifiées. Les sept personnages jouables du mode Histoire sont disponibles dans ce nouveau mode. Et si les deux joueurs souhaitent utiliser le même combattant, aucun problème : le second joueur bénéficiera simplement d'une variante de couleur.