RUSHING BEAT X: Return Of Brawl Brother annoncé sur Nintendo Switch 2

Avis aux amateurs de jeux de beat'em up rétro, Clear River Games vient d'annoncer en partenariat avec les développeurs de City Connection la sortie l'année prochaine de RUSHING BEAT X: Return Of Brawl Brother. Attendu pour le 19 mars 2026 sur Nintendo Switch 2 et PC, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Après une longue période d'inactivité, la franchise Rushing Beat renaît avec RUSHING BEAT X, prouvant que les jeux de combat ont encore beaucoup à offrir au public moderne. Ce dernier opus propose une multitude de nouveaux mouvements, de nouvelles armes et de nouveaux alliés. Les joueurs parcourent des lieux époustouflants, tels que des centres commerciaux, des bidonvilles, des métros et des centres de recherche, afin de découvrir la vérité et de sauver une nouvelle fois la ville d'une destruction certaine.

RUSHING BEAT X: Return of Brawl Brothers offre une action modernisée et des mécanismes inédits :