RUSHING BEAT X: Return Of Brawl Brother annoncé sur Nintendo Switch 2
Avis aux amateurs de jeux de beat'em up rétro, Clear River Games vient d'annoncer en partenariat avec les développeurs de City Connection la sortie l'année prochaine de RUSHING BEAT X: Return Of Brawl Brother. Attendu pour le 19 mars 2026 sur Nintendo Switch 2 et PC, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.
Après une longue période d'inactivité, la franchise Rushing Beat renaît avec RUSHING BEAT X, prouvant que les jeux de combat ont encore beaucoup à offrir au public moderne. Ce dernier opus propose une multitude de nouveaux mouvements, de nouvelles armes et de nouveaux alliés. Les joueurs parcourent des lieux époustouflants, tels que des centres commerciaux, des bidonvilles, des métros et des centres de recherche, afin de découvrir la vérité et de sauver une nouvelle fois la ville d'une destruction certaine.
RUSHING BEAT X: Return of Brawl Brothers offre une action modernisée et des mécanismes inédits :
- Mécanismes de combat dynamiques : nouvelle assistance auto-combo pour les débutants, contre-attaques, mouvements annulables et manœuvres finales « Beat Rush ».
- Mode Rage : remplissez vos jauges pour entrer dans un état surpuissant, booster vos attaques et votre vitesse, et débloquer des coups de grâce dévastateurs.
- Jeu coopératif : faites équipe avec un ami en local, mélangez les styles de personnages, synchronisez vos combos et élaborez des stratégies.
- Conception de niveaux variés : combattez dans des quartiers commerçants néons, des ruelles sordides, des métros, des laboratoires hautement sécurisés, et bien plus encore.
- Secrets et éléments à débloquer : missions secondaires optionnelles, armes cachées, chemins multiples pour les personnages et révélations surprises.