Rush Rally Collection s'offre une version physique sur Nintendo Switch

La licence Rush Rally s'apprête à s'offrir une version physique tout-en-un sur Nintendo Switch sobrement intitulée Rush Rally Collection, contenant les titres Rush Rally 3 et Rush Rally Origins sur une cartouche, accompagnés de multiples goodies. Les précommandes seront ouvertes sur le site de Play-Asia à partir du 14 avril . La version collector sera limitée à 2000 exemplaires, et une version simple sera également proposée en libre service.

Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que les célèbres jeux de course indépendants Rush Rally 3 et Rush Rally Origins feront l'objet d'une sortie physique 2 en 1 sur Nintendo Switch. Intitulée Rush Rally Collection, cette version regroupe les deux jeux ainsi que leurs mises à jour les plus récentes sur une seule carte de jeu. Avec la qualité étonnante d'un studio indépendant, Rush Rally Collection est capable de rivaliser avec les meilleurs jeux de course de l'industrie sur Nintendo Switch !

Les précommandes de Rush Rally Collection ouvrent ce jeudi 14 avril par le biais du partenaire de vente en ligne Playasia. Seules 2000 éditions limitées seront disponibles et comprendront la carte de jeu 2-en-1, un manuel, un disque de test sonore et un certificat numéroté dans une boîte collector au prix de 39,99 dollars américains, plus frais d'expédition. Des exemplaires standard seront également disponibles en précommande ouverte.