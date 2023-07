Running Fable - Le jeu de course multiplateforme sortira début août sur Nintendo Switch

Ah la Fable du Lièvre et de la Tortue, si cette dernière se termine par la victoire de l'animal à carapace, le développeur Seashell Studio semble vouloir offrir au lièvre sa revanche avec la sortie du jeu Running Fable. Au programme, des courses en multijoueur faisant s'affronter des factions de Lièvres et de Tortues dans une série de courses où rapidité et stratégie iront de paire. Attendu pour le 9 août 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur consoles Xbox, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Running Fable présente une nouvelle approche du genre de course, en ajoutant un nouveau mécanisme de placement d'objets qui améliore l'expérience du simple passage du point A au point B, tout en gardant des tours rapides. Chaque tour se compose de deux phases : Placement d'objets en temps réel : placez stratégiquement des objets et des pièges sur toute la carte. Les autres joueurs ne pourront pas voir vos placements avant le début de la course !

Course vers le trophée : Courez, sautez, esquivez, volez et frayez-vous un chemin jusqu'au trophée !

Chaque placement d'objet peut changer radicalement l'hippodrome, choisir entre des pièges terrestres, aquatiques ou aériens.

Vous pouvez même tromper vos adversaires en cachant vos pièges sous un buisson… les possibilités sont infinies !

