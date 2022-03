RUN: The world in-between - Un nouveau Die and Retry de sortie en avril sur Nintendo Switch

Développé par la Team RUN et édité par PID Games, RUN: The world in-between s'apprête à sortir sur Nintendo Switch et PC. Au programme, un nouveau Die & Retry au style certes minimaliste, mais qui a de quoi flatter la rétine. En attendant d'en voir davantage, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous. RUN: The world in-between sortira officiellement sur l'eShop de la Nintendo Switch le 14 avril 2022 .

Essayez de retrouver vos souvenirs perdus dans ce jeu de course de type Die & Retry. Soutenu par le magnifique style Pixel-Art d'Encre Mecanique, ce passionnant jeu de plateforme vous captivera pendant des heures tandis que vous profiterez de ses nombreux modes de jeu ! Un coureur, plusieurs courses différentes ! Chaque course sera différente de la précédente.

Gameplay addictif

Options d'accessibilité pour personnaliser votre expérience

Mode optimisé pour les Speedrunners

Pixel Art étonnant