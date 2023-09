Rumeur - Un véritable film Zelda en préparation chez Universal

Selon un leaker cinéma plutôt reconnu, My Time To Shine Hello, Nintendo serait en discussion avec Universal Studio pour développer un film The Legend of Zelda. Ce projet serait de plus, un véritable film en "live action" (avec de véritables acteurs et en prises de vues réelles) et pas un film d'animation comme a pu l'être le film Super Mario Bros..

Ce projet ne pouvant pas rester aussi secret qu'un projet de film d'animation, nul doute que si ce projet existe bel et bien nous en saurons plus très prochainement, notamment via l'annonce de castings et de l'équipe de production d'un tel projet. Que pensez-vous de cette rumeur ? Qui verriez-vous incarner Link et Zelda ?