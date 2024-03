Rumeur - Un remaster de Final Fantasy Tactics en approche ?

Seriez-vous partants pour un remaster de Final Fantasy Tactics ? C'est la rumeur qui anime la toile maintenant qu'un tout nouveau leaker vient d'avoir un leak avéré à son actif avec l'arrivée, comme il l'avait annoncé il y a quelques jours , de l'exclusivité PlayStation Ghost of Tsushima sur PC. Plutôt connu chez nous, fans de Nintendo pour son second épisode sorti sur GameBoy Advance Final Fantasy Tactics : Advance et de sa suite sur Nintendo DS, Final Fantasy Tactics : A2, le spin-off tactique de la saga Final Fantasy est une référence du genre.

Final Fantasy Tactics est d'abord au Japon en juin 1997 sur PlayStation. Il a ensuite été publié en Amérique du Nord en janvier 1998 et en Europe e n octobre 1998 . Il est depuis sorti sur d'autres platesformes comme la PSP sous un nouveau titre ; Final Fantasy Tactics: The War of the Lions, sorti en 2007 au Japon et en 2008 dans le reste du monde puis sur Iphone en 2011 . Selon notre nouvel insider, cet hypothétique remaster du jeu sortirait sur toutes les plateformes d'ici la fin de l'année .