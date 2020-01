Rumeur : un nouveau modèle de Nintendo Switch prévu cette année

D'après le site taïwanais Digitimes un nouveau modèle de Nintendo Switch serait en préparation pour un lancement prévu un peu plus tard, en milieu d'année. D'après les informations de Digitimes, qui proviendraient de la chaîne d'approvisionnement, la production du nouveau modèle devrait débuter en masse d'ici la fin du premier trimestre.

Evidemment, tout le monde pense au fameux modèle dit "Pro" de la Nintendo Switch qui selon toute vraisemblance devrait être un peu plus puissant et permettrait à Nintendo d'élargir encore son audience tout en restant dans la course alors que SONY et Microsoft s’apprêtent à sortir leurs nouvelles consoles. Pour autant, pour le moment, il ne s'agit que de rumeurs... Cependant, il faut rappeler que par le passé, Digitimes avait annoncé avant tout le monde que Nintendo allait délocaliser une partie de sa production au Vietnam mais avait aussi annoncé l'arrivée de la Nintendo Switch Lite.

Source : Digitimes