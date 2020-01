Rumeur : Saints Row IV s'invite sur Nintendo Switch

Il semblerait que le troisième opus de la série ait donné des idées au studio Deep Silver. Nous savons tous qu'un nouveau Saints Row est en développement chez Volition, mais en attendant les développeurs nous ont fait découvrir pour la première fois la série sur une console Nintendo avec le très bon Saints Row : The Third.

Certains y voyaient la logique de voir débarquer d'autres jeux de la franchise et cela pourrait être le cas si l'on se réfère au listing de Cultura. L'info a déjà été retirée mais l'enseigne croit savoir que le déjanté Saints Row IV arrive dans sa version Re-Elected, qui contient entre autres tous les DLC. Nous ne savons pas si c'est une erreur de leur part mais cela n'est pas passé inaperçu d'autant plus qu'un autre distributeur français lui emboite le pas en allant même plus loin en précisant que le jeu serait disponible le 27 mars 2020 .

Si pour le moment cela reste au stade de rumeur, un Nintendo Direct pourrait éclaircir le sujet mais nul doute que si l'info s'avère vraie, Big N ne doit pas avoir le sourire de voir toutes ces fuites qui ont pour conséquence de gâcher l'effet de surprise.

Source : Cultura