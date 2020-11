Rumeur : NieR Replicant ver.1.22474487139 repéré sur Amazon pour Nintendo Switch

A la base, NieR Replicant est sorti en 2010 sur PS3. Il s'agit d'un action-Rpg original qui alterne des séquences de gameplay différentes et qui, bien que reçu plutôt tièdement à sa sortie, a au fil des années atteint le statut d'œuvre culte. Depuis, le jeu a obtenu une suite développée par PlatinumGames, nommée NieR Automata, une suite dont le succès planétaire a incité Square Enix a entreprendre un remaster de l'épisode original.

Rebaptisée pour l'occasion NieR Replicant ver.1.22474487139, cette nouvelle version est attendue le 21 avril 2021 sur PC, Xbox One et Playstation 4... Mais, à priori, pas sur Nintendo Switch- en tout cas officiellement.. Cependant, une annonce est toujours possible surtout lorsque l'on découvre que le titre a été repéré dans le catalogue d'Amazon France (par Nintendo Life) dans une édition Nintendo Switch. Alors certes, il s'agit peut-être d'une erreur (et ce ne serait pas la première fois sur Amazon) mais c'est aussi une possibilité à envisager...

Comme d'habitude : seul l'avenir nous le dira. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.