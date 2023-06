Ruggnar s'offre deux éditions physiques sur Nintendo Switch

Nouvelle entrée aux éditions Red Art Games, Ruggnar développé par Sword N’ Wands et édité par PID Games va avoir le droit très prochainement à une version physique. Ce partenariat permettra aux joueurs de découvrir ce jeu de plateforme en 2D à partir du 5 janvier 2024 sur Nintendo Switch. Et si vous désirez sécuriser votre version physique, les précommandes seront officiellement ouvertes sur la boutique de Red Art Games à partir du 22 juin à 17h00 en édition simple et en édition deluxe.

L'édition Deluxe comprend une copie Nintendo Switch de Ruggnar, une pochette de boîte enveloppante, un carnet de notes et un poster recto-verso. Limitée à 300 exemplaires, l'édition Deluxe de Ruggnar coûte 34,99 € et est uniquement disponible sur la boutique en ligne de Red Art Games.

Source : Redartgames