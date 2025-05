Ruffy and the Riverside - L'aventure rétro débutera fin juin sur Nintendo Switch

Le développeur allemand Zockrates Laboratories nous apporte de nouvelles informations quant à son prochain titre Ruffy and the Riverside. .Le plateformer 3D au look rétro sortira finalement le 26 juin 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant davantage d'informations, nois vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Dans Ruffy and the Riverside, tu possèdes le pouvoir du TROC pour copier et coller des textures — change la glace en lave ou les cascades en lierres ! Explore, combats, chevauche des ballots de paille, et libère ton imagination dans ce jeu d’action en monde ouvert déjanté. Plonge dans une aventure qui te laisse vraiment changer le monde !

Source : Nintendo