Ruffy and the Riverside annoncé sur Nintendo Switch (et Nintendo Switch 2 ?)

Création du studio indépendant allemand Zockrates Laboratories, Ruffy and the Riverside se présente comme un plateformer en 3D dessiné à la main. Initialement attendu pour le 1er trimestre de l'année 2025, le titre va encore se faire peaufiner par son studio et sortira finalement à partir du 26 juin , sur Nintendo Switch et supports concurrents. Même si elle n'est pas clairement citée à l'heure actuelle, la Nintendo Switch 2 semble être aussi de la partie à en croire le communiqué officiel.

À propos du jeu Dans Ruffy and the Riverside, vous maniez le pouvoir magique du SWAP, que vous utilisez pour copier et coller des textures dans le monde du jeu. Transformez la glace en lave ou les cascades en lianes tout en chevauchant des bottes de foin, en explorant, en combattant et en résolvant des énigmes dans Riverside. Laissez libre cours à votre imagination dans ce jeu d'action excentrique en monde ouvert qui vous permet littéralement de changer le monde !