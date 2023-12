Rough Justice: '84 annoncé sur Nintendo Switch

Que diriez-vous d'un crime à élucider sous le sapin de Noël ? C'est en tout cas ce que vous proposent Gamma Minus et Daedalic Entertainment avec la sortie prochaine de Rough Justice: '84. Attendu pour le 20 décembre 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

RÉSOLVEZ DES AFFAIRES ET GÉREZ VOS DÉTECTIVES

Rough Justice : '84 est un mélange éclectique de stratégie, de thriller néo-noir et de jeu de détective. Prenez les choses en main et résolvez des affaires passionnantes et des défis qui vous mettront à l'épreuve, qu'il s'agisse de détails de protection, de reprises de possession ou de récupération de fugitifs dangereux. Le gameplay addictif s'inspire des jeux de table, ce qui se traduit par l'utilisation de dés, de cartes et de puzzles pour résoudre les affaires. C'est pourquoi les développeurs décrivent Rough Justice : '84 comme "l'adaptation en jeu vidéo d'un jeu de société qui n'existe pas".

RÉVÉLER DE SOMBRES SECRETS

L'histoire étonnamment mature de Rough Justice : '84 se déroule dans un foyer de criminalité et de violence. Vous incarnez l'ancien flic Jim Baylor et dirigez une agence de sécurité en plein essor, composée d'agents uniques. Alors que vous nettoyez les rues de Seneca City, vous réalisez peu à peu que quelque chose de plus sinistre se trame derrière les rideaux. Plus vous fouillez les bas-fonds de la ville, plus il devient évident que les entrailles de Seneca sont pourries. Contrôlées dans l'ombre par une effroyable organisation néo-nazie. Ce sera l'affaire la plus difficile pour Jim, surtout si l'on tient compte de son arbre généalogique...

PLONGEZ DANS UNE DÉCENNIE D'EXTRÊMES

L'histoire de Rough Justice : '84 aborde certains des sujets les plus sensibles des années 80 : une époque caractérisée par la libération, la croissance économique et le démantèlement des frontières d'une part, mais aussi par les extrêmes politiques, les idéologies toxiques et l'oppression d'autre part. En ce sens, Rough Justice : '84 n'est pas seulement un jeu, mais aussi un projet passionné pour l'équipe multiculturelle de Gamma Minus, dont beaucoup ont eu des expériences dans ces domaines.