Root Film - Menez dès à présent votre enquête sur Nintendo Switch

Amateurs de Visual Novel et de la licence Root, le dernier épisode de la franchise Root Film est enfin disponible sur Nintendo Switch. Proposé à 31,99€ sur l'eShop jusqu'au 1er avril ainsi qu'en version physique, vous incarnerez Rintaro Yagumo et aurez pour objectif de résoudre un meurtre commis sur le lieu de tournage de son nouveau travail. Nous vous laissons découvrir la bande-annonce de lancement ci-dessous.

Root Film est un jeu d'aventure palpitant empruntant des éléments aux visual novels. Suivez l'histoire de Rintaro Yagumo, choisi pour réaliser le reboot de la série télévisée « Le mystère de Shimane », annulée pour une raison inconnue 10 ans auparavant. Mais un événement inattendu va très vite mettre un frein à son enthousiasme : un terrible meurtre se produit alors qu'il est en repérage des lieux de tournage. Suivez ce jeune homme et de nombreux autres personnages uniques et marquants au cœur de cette mystérieuse énigme. Jouez au détective grâce aux mécaniques d'investigation du jeu qui renouvellent et approfondissent le genre du visual novel, et tentez de découvrir ce qu'il s'est passé. De superbes illustrations faites à la main

Des designs aux environnements, les superbes illustrations donnent vie à Root Film. Toutes les scènes sont détaillées à la perfection et leur palette de couleurs assemblée avec soin.

Traversez la préfecture de Shimane

Visitez des tas d'endroits de la préfecture de Shimane et tentez de révéler le secret du projet « Le mystère de Shimane » !

C'est vous le détective !

L'« Intuition » permettra aux joueurs d'obtenir des mots-clés lors de conversations en jeu. Une fois activée, l'« Intuition » révélera des mots à l'écran qui s'avèreront indispensables à l'enquête et lors des confrontations.

Confrontez des suspects

Une fois que vous aurez obtenu suffisamment de mots-clés, vous pourrez confronter des suspects dans le « Max Mode » pour résoudre un mystère. Dans ce jeu d'affrontement, veillez à avoir rassemblé suffisamment de preuves avant la confrontation, pour vous assurer que justice soit rendue.

Source : Nintendo