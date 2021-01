Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition s'offre une version boîte sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 26 novembre 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition va enfin s'offrir une version physique. Disponible à partir de ce vendredi 29 janvier 2021 , nous vous laissons découvrir ci-dessous la jaquette officielle du jeu, ainsi qu'un descriptif.

La clé de sa survie se trouve entre les mains du joueur, et son utilisation du Senses Sympathy System (SSS). Contrairement aux visual novel traditionnels aux choix définitifs, Root Double utilise le SSS qui permet au joueur de manipuler l'histoire en se basant purement sur l'émotion. Les émotions projetées sur les personnages, particulièrement votre confiance en eux, influencera la progression de l'histoire. C'est avec le maniement efficace de ce système, et l'accomplissement de l'histoire des deux protagonistes, que le joueur pourra reconstituer la véracité des événements et trouver un moyen de sortir de l'établissement.