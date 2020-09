Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition sortie Nintendo Switch

La famille des visual novel s'agrandit encore ce jour avec la confirmation de Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition sur Nintendo Switch. Sorti depuis 2016 sur la plateforme Steam, le titre arrivera finalement fin 2020 sur nos consoles hybrides via l'eShop, mais aura aussi le droit à une version physique. En association avec Strictly Limited, une version collector sera prochainement mise en vente sur leur boutique et proposera les éléments suivants :

Année 2030, les affaires continuent comme d'habitude dans la ville de recherche isolée de Rokumei, jusqu'à ce que plusieurs explosions se déclenchent soudainement dans le centre de recherche nucléaire connu sous le nom de "LABO". La ville envoie "Sirius", une équipe de sauvetage d'élite, pour faire face à la situation. Mais la situation ne fait qu'empirer lorsque le réacteur nucléaire de LABO fond, envoyant l'installation en quarantaine, avec des membres de Sirius et des survivants toujours coincés à l'intérieur. Avec des fuites de radiations mortelles partout et pas assez de médicaments anti-radiations pour tenir jusqu'à la levée du verrouillage, les survivants font de plus en plus de découvertes sinistres. Dans leur lutte pour la survie, dans un piège mortel rempli de feu et de radiations, ils apprennent que le doute est leur plus grand ennemi, et font confiance à leur plus grand atout.

L'histoire de Root Double met en scène deux protagonistes différents : Watase Kasasagi, un capitaine de l'équipe de sauvetage qui a perdu la mémoire dans les heures qui ont suivi l'incident, et Natsuhiko Tenkawa, une étudiante qui a rassemblé les indices dans les six jours précédents. La seule clé de la survie se trouve entre les mains du joueur avec le système de sympathie des sens (SSS). Contrairement aux romans visuels traditionnels, Root Double n'a pas de "choix" précis, mais le jeu utilise plutôt le SSS pour permettre au joueur de manipuler l'histoire en se basant uniquement sur l'émotion. Vos émotions projetées sur les personnages, en particulier votre confiance en eux, déterminent la progression de l'histoire. Ce n'est qu'avec l'utilisation efficace de ce système et l'achèvement des histoires des deux protagonistes que le joueur peut reconstituer la vérité et espérer découvrir un moyen de sortir de l'installation.