Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition disponible sur Nintendo Switch

Genre ayant le vent en poupe sur Nintendo Switch depuis sa mise en service en mars 2017, le Visual Novel a accueillit cette semaine un nouveau membre au sein de sa ludothèque : Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition. Disponible depuis ce 26 novembre 2020 au prix de 39,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de présentation, accompagné d'un descriptif.

C'est différent, c'est convaincant, c'est Root Double.

Décrit comme un roman visuel, il véhicule une aventure à couper le souffle qui offre aux joueurs une expérience unique et scintillante, qui a déjà été décrite comme unique ! Son intrigue dramatisée et l'interaction entre les personnages du jeu ainsi que les intrigues captivantes captiveront les fans de ce genre ! Hautement engageant, avec une histoire émotionnelle, 40 fins et plus de 50 heures de jeu Root Double offre une histoire mature, un gameplay unique - Senses Sympathy System - qui le distingue des romans visuels conventionnels. Entièrement doublé en japonais par des acteurs célèbres, réalisé par Takumi Nakazawa, créateur du jeu Ever17 de renommée mondiale, et diffusé en full HD, le jeu présente une ambiance distinguée et soignée.

2030, les affaires sont comme d'habitude dans la ville de recherche isolée de Rokumei, jusqu'à ce que plusieurs explosions se déclenchent soudainement dans le centre de recherche nucléaire connu sous le nom de "LABO". La ville envoie "Sirius", une équipe de sauvetage d'élite, pour faire face à la situation. Mais la situation ne fait qu'empirer lorsque le réacteur nucléaire de LABO fond, envoyant l'installation en quarantaine, avec des membres de Sirius et des survivants toujours coincés à l'intérieur. Avec des fuites de radiations mortelles partout et pas assez de médicaments anti-radiations pour tenir jusqu'à la levée du verrouillage, les survivants font de plus en plus de découvertes sinistres. Dans leur lutte pour la survie, dans un piège mortel rempli de feu et de radiations, ils apprennent que le doute est leur plus grand ennemi, et font confiance à leur plus grand atout.