Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International annoncé sur Nintendo Switch

Sorti en décembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered n'avait pas fait que des heureux en Occident, la faute a une absence de traduction française (entre-autres), et surtout l'absence de version physique chez nous, cette dernière étant réservée au marché asiatique. C'est aujourd'hui que Square Enix a créé la surprise en annonçant en collaboration avec l'éditeur français Red Art Games la (re)sortie d'une jeu dans une nouvelle version intitulée Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International. Cette nouvelle édition sortira début 2025, proposera pour la première fois des textes en français, et aura le droit à 3 éditions physiques par chez nous :

Avec le soutien de Red Art Games, nous sommes maintenant en mesure de proposer une nouvelle version Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered qui inclut des localisations en Français, Allemand, Italien et Espagnol. Nous sommes ravis d'exaucer le souhait de nos fidèles fans ! Nous savons qu’il y a une grande communauté SaGa en occident donc sortir une nouvelle édition localisée du jeu pour un plus grand nombre de nos fans est un rêve de longue date. J'espère continuer à répondre aux souhaits de nos fans et à créer des opportunités pour que davantage de personnes puissent jouer à ce jeu. Akitoshi Kawazu, SaGa Series General Director

Tout a commencé quand Michael Binkowski (CEO, Red Art Games) et Romain Mahut (Communications Manager, Red Art Games) m’ont contacté directement. Grâce à eux, un rêve de longue date est devenu réalité et je suis reconnaissant. De la visite des locaux de Red Art Games en France aux nombreuses discussions autour de ce projet, ce fût une expérience incroyable du début à la fin et je suis impatient que les fans de SaGa mettent la main sur ce superbe jeu. Masanori Ichikawa, SaGa Series Producer

Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered sorti en 2022, propose une myriade d'améliorations et de nouveautés, y compris des graphismes remastérisés, des fonctionnalités améliorant la jouabilité, et de nouveaux éléments de gameplay. Les joueuses et les joueurs suivront les exploits de l'un des huit protagonistes, chacun ayant sa propre histoire et son propre objectif, et créeront une aventure originale dans laquelle leurs actions affecteront le monde qui les entoure, grâce au système de scénario libre. Les fans de la franchise retrouveront les systèmes de « Glimmer » et de « Combo » des titres précédents, de magnifiques illustrations emblématiques, et une bande originale fantaisiste composée par Kenji Ito. Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International sera le premier titre de la célèbre franchise Saga à proposer un texte traduit en Français, Allemand, Italien et Espagnol, rendant ainsi Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International accessible pour les fans de l’original mais également pour ceux qui découvre la franchise SaGa.