RollerCoaster Tycoon Classic - Retour aux sources de la série programmée pour début décembre sur Nintendo Switch

Véritable pilier dans le monde de la simulation de parc d'attraction, RollerCoaster Tycoon s'offre un retour aux sources avec l'annonce de la sortie de RollerCoaster Tycoon Classic sur Nintendo Switch le 5 décembre 2024 . Combinant les deux premiers opus de la licence, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

RollerCoaster Tycoon® Classic est une nouvelle expérience de RCT, remasterisée en 2017 par le créateur de la série, Chris Sawyer, afin de combiner les meilleurs aspects de deux des jeux RCT les plus aboutis et les plus appréciés de l'histoire de la série : RollerCoaster Tycoon® et RollerCoaster Tycoon® 2. Roller Coaster Tycoon Classic inclut également les packs d'extension Boîte à outils, Mondes délirants et Tornade du temps ! Créez et gérez des parcs époustouflants dotés des attractions les plus incroyables. RCT Classic inclut à la fois véritable jouabilité, profondeur de gameplay et le style graphique unique des jeux RollerCoaster Tycoon® originaux pour de Chris Sawyer. Dans ce jeu regorgeant de contenu, les joueurs peuvent concevoir et construire montagnes russes et attractions, aménager leurs parcs et gérer le personnel et les finances, le tout pour contenter les visiteurs et réaliser des bénéfices. Serez-vous le prochain magnat des montagnes russes ?

Principales fonctionnalités :