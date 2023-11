RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe - La simulation de parcs d'attractions est disponible sur Nintendo Switch

Atari est de retour en ce début de mois de novembre avec la dernière version de son jeu de simulation de parcs d'attractions. RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe est désormais disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant notre test dédié, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu.

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe est la mise à jour officielle du simulateur de parc d’attractions tant apprécié des fans, qui introduit 80 nouveaux manèges et attractions, y compris des manèges à thème saisonnier, portant le nombre total de manèges à 200 ! Un régal pour les nouveaux créateurs de montagnes russes ainsi que les vétérans ! L’optimisation de la création des manèges offre aux joueurs la possibilité de créer des attractions toujours plus folles en défiant les lois de la gravité : virages inclinés, descentes, boucles ou encore loopings, tout est possible !

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe propose une approche simplifiée du simulateur de parc à thème tant aimé par les fans de RCT. Avec une toute nouvelle interface conviviale pour les consoles et des optimisations de performances, il n'a jamais été aussi facile pour les joueurs de construire le parc de leurs rêves (aussi chaotiques soit-il !). Le gameplay intuitif propose trois modes de jeu distincts, chacun parfaitement adapté pour les manettes. De plus, RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe introduit des environnements variés, notamment des montagnes alpines enneigées, de vastes canyons désertiques, des jungles exotiques et même un paysage lunaire (et oui, dans l'espace, personne n'entend les cris des passagers des attractions !).