RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe - Construisez le parc de vos rêves début novembre sur Nintendo Switch

Le simulateur de gestion de parc d'attraction d'Atari est de retour sur Nintendo Switch dans une version ultime sobrement intitulée RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe. Disponible à partir du 1er novembre 2023 , nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous. A noter qu'une édition physique sera également proposée dans les boutiques à partir du 3 novembre 2023.

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe est la mise à jour officielle du simulateur de parc d’attractions, tant apprécié des fans, qui introduit 80 nouveaux manèges et attractions, y compris des manèges à thème saisonnier, portant le nombre total de manèges à 200 ! La nouvelle interface utilisateur améliorée permet l'utilisation de manettes de consoles et ainsi de développer son parc à thème sans accroc, rendant le jeu accessible à tout âge. L’optimisation de la création des manèges offre aux joueurs la possibilité de créer des attractions toujours plus folles et défiant les lois de la gravité : virages inclinés, descentes, boucles ou encore, loopings, tout est possible !

La version Deluxe est une version simplifiée et plus accessible du jeu de construction de parcs d'attractions qui a fait fureur durant des décennies. Les joueurs pourront concevoir des parcs entiers, personnaliser des manèges, configurer des attractions et entretenir de magnifiques paysages, tout cela dans le but de divertir et de satisfaire leurs visiteurs. Trois modes de jeu optimisés pour une utilisation avec des manettes de consoles mettront au défi de libérer sa créativité et de mettre à l'épreuve ses compétences en matière de gestion. Les trois modes de jeu Aventure, Scénarios et Bac à sable ouvert ainsi que les fonctions de personnalisation approfondies offrent d'innombrables heures de jeu. Les joueurs profiteront également d'une foule d'améliorations, telles qu'une interface utilisateur redessinée et optimisée ainsi que des dizaines d'autres améliorations de performances.