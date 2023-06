RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe - Le jeu culte d'Atari s'offre une version remaniée sur Nintendo Switch

Plus de 4 ans après la sortie de RollerCoaster Tycoon Adventures sur Nintendo Switch, Atari vient tout juste d'annoncer RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe, une version ré-optimisée et redesignée pour la Nintendo Switch et consoles concurrentes. Attendu un peu plus tard dans l'année, voici les premières informations que nous avons sur cette nouvelle version :

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe est une mise à jour officielle qui étend le simulateur de parc d'attractions d'Atari sur console, très apprécié des fans. Elle introduit 80 nouveaux manèges et attractions, y compris des manèges à thème saisonnier, ce qui porte le nombre total de manèges à 200 ! Une nouvelle interface optimisée pour l'utilisation des manettes de la console permet de développer le parc à thème en toute transparence, ce qui en fait un plaisir pour tous les âges. Le constructeur de montagnes russes intuitif et amélioré vous permet de créer des montagnes russes sauvages, défiant la mort, qui se tordent, tournent, s'inclinent et tourbillonnent !

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe est une version simplifiée et accessible du jeu de construction de parcs d'attractions qui a fait fureur pendant des décennies. Concevez des parcs, personnalisez des manèges, configurez des attractions et entretenez de magnifiques paysages, tout cela dans le but de divertir et de satisfaire les visiteurs. Trois modes de jeu optimisés pour une utilisation avec des manettes de console vous mettent au défi de libérer votre créativité et de mettre à l'épreuve vos compétences en matière de gestion. Les joueurs profiteront également d'une foule d'améliorations, telles qu'une interface utilisateur redessinée et rationalisée et des dizaines d'autres améliorations des performances.

Caractéristiques principales :