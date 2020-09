RollerCoaster Tycoon 3 : Complete Edition - Construisez le parc de vos rêves sur Nintendo Switch

La licence Roller Coaster revient en cette fin d'année 2020 avec RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, une version remise au gout du jour. Au menu, des visuels améliorés, des commandes optimisées, mais également l'intégration des DLC Soaked! et Wild! Disponible à compter du 24 septembre 2020 , nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de lancement.

Les joueurs vétérans pourront revivre l’expérience complète de RollerCoaster Tycoon 3 tandis que les nouveaux joueurs pourront découvrir pour la toute première fois le plaisir de créer et de gérer le parc de leurs rêves. Grâce à RollerCoaster Tycoon® 3: Complete Edition, les joueurs pourront devenir de véritables magnats et débuter une carrière passionnante, contrôler les finances de leur parc, ses magasins et services ainsi que son staff. Les joueurs auront la possibilité d’accomplir une dizaine de scénarios, d’assembler leurs parcs avec une sélection de plus de 300 types d’attractions, 500 pièces de décors, 60 magasins et services ainsi que 20 animaux à dresser.

Si les joueurs préfèrent utiliser leur imagination sans avoir à gérer d’argent, RollerCoaster Tycoon® 3: Complete Edition possède également un mode Sandbox. Avec tous les outils de création à leur disposition, les contenus des DLCs Soaked! et Wild! inclus, les joueurs pourront relever un autre défi : créer et gérer des parcs aquatiques exaltants et des habitats d'animaux spectaculaires.

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition a été repensé pour la Nintendo Switch, comportant des commandes intuitives conçues pour aider les joueurs à construire le parc d’attraction de leurs rêves n’importe où, n’importe quand. La version PC propose RollerCoaster Tycoon 3 en écran large pour la première fois avec une résolution de 1080p et une compatibilité améliorée pour les nouveaux systèmes PC.

RollerCoaster Tycoon® 3: Complete Edition sortira le 24 septembre sur Nintendo Switch et PC, édité par Frontier Foundry.