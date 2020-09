RollerCoaster Tycoon 3 : Complete Edition disponible Nintendo Switch

Envie de faire un petit tour sur le grand huit ? RollerCoaster Tycoon 3 : Complete Edition est enfin disponible sur Nintendo Switch depuis ce jeudi 24 septembre 2020. Proposant le jeu de base accompagné des DLC Soaked! et Wild!, cette version aura l'avantage de vous permettre d'emporter votre parc partout avec vous.

RollerCoaster Tycoon 3 : Complete Edition reprend toute l'ingéniosité et la profondeur du jeu d’origine et le remet au goût du jour sur les plateformes actuelles avec des visuels de haute qualité, une prise en charge écran large ainsi que des commandes repensées spécifiquement pour la Nintendo Switch.

RollerCoaster Tycoon 3 : Complete Edition comprend les DLCs très appréciés Soaked! et Wild!. Les joueurs pourront gérer les finances, les magasins, les services et le personnel du parc pour réussir des dizaines de scénarios et devenir de véritables magnats des parcs d'attractions. Si les joueurs préfèrent utiliser leur imagination sans limites de ressources, RollerCoaster Tycoon 3 : Complete Edition possède également un mode sandbox permettant d’utiliser tous les outils de création du jeu à leur disposition.