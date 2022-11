Roller Drama - Un mélange Visual Novel / jeu de gestion attendu début 2023 sur Nintendo Switch

Vous pensiez voir un jour un titre mêlant visual novel et courses de roller ? Et bien votre serviteur non plus ! Développé par le studio Italien Open Lab Games à qui l'on doit déjà Football Drama, le jeu Roller Drama vous propose donc un mélange de genre atypique où vous devrez manager une équipe de casse-cou fan de rollers dans une société au bord de la rupture. Attendu pour début 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

A propos du jeu : Roller Drama est le roman visuel/jeu de gestion sportive de vos RÊVES ! Menez une équipe d'athlètes de Roller Derby à la victoire en utilisant la stratégie et les contrôles en temps réel pour écraser la concurrence. En dehors du ring, vous devrez gérer cinq grandes personnalités aux prises avec l'amitié, les peines de cœur et l'effondrement progressif de la société capitaliste tardive. Vos choix, et l'issue de chaque match, affecteront le destin final de l'équipe.



Caractéristiques du jeu : Une narration interactive avec des choix significatifs et des fins multiples.

Un univers vivant et explorable

Des matchs de roller derby en temps réel

Entraînez une équipe de cinq athlètes aux personnalités très différentes.

Améliorez les capacités de votre équipe au fil du temps.

Des personnages dessinés à la main par l'illustrateur primé Vic Macioci.

Jouez avec la manette ou la souris et le clavier