Roller Drama - Amour Gloire et Patins vous attendent dès maintenant sur Nintendo Switch

Qui a dit que gérer une équipe d'athlètes spécialisés dans les rollers était une sinécure ? C'est exactement la tâche qui vous incombe dans Roller Drama, disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 14,99€. Pour en apprendre davantage sur ce mélange visual novel / gestion signé Open Lab S.R.L., nous vous laissons visionner ci-dessous le trailer de lancement de Roller Drama.

Dans Roller Drama, vous (Joan) entraînez cinq athlètes casse-cou avec lesquelles vous vivez au quotidien : Anne, Portia, Lily, Cordelia et Juliet. Ensemble, elles forment une équipe de roller derby, un sport de contact en patins à roulettes !

Votre rôle consiste à veiller sur les membres de l'équipe et à gérer leurs vies personnelles et professionnelles. Vous allez devoir trouver le bon équilibre au fil des rivalités, des amitiés et des amours.

SPORT DE CONTACT EN TEMPS RÉEL !

Alors que les conflits personnels font rage, vous devrez également gérer des rencontres de roller derby en temps réel ! Élaborez des stratégies, donnez des ordres et gérez la rencontre grâce à des commandes qui ne sont pas sans rappeler les jeux d'arcade.

SURVEILLANCE

L'histoire de Roller Drama se déroule dans un univers alternatif dystopique où les choses sont... légèrement pires que dans la réalité. Des événements politiques et environnementaux ont un impact sur votre quotidien.

CARACTÉRISTIQUES

Dialogues interactifs dont les choix (près de 100 !) ont des répercussions et offrent de nombreuses fins au jeu.

Univers vivant pouvant être exploré.

Possibilité de recommencer les dialogues et les rencontres : chaque championnat est unique et il existe plusieurs fins différentes.

Possibilité de recommencer un chapitre particulier.

Rencontres de roller derby en temps réel.

Entraînez une équipe composée de 5 athlètes ayant chacune sa propre personnalité.

Personnages dessinés à la main par l'artiste récompensé Vic Macioci.

Remarque : Ce jeu n'est pas une simulation de roller derby. Le gameplay des rencontres s'inspire du roller derby, mais il s'agit d'un jeu unique en son genre.