Rogue Waters à l'abordage de la Nintendo Switch

Oyé moussaillons, le tactical Rogue Waters vient de finir son abordage sur Nintendo Switch. Disponible depuis ce jeudi 13 mars au tarif de 29,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Rogue Waters est un rogue-lite tactique au tour par tour. Incarnez le Capitaine Cutter et prenez la tête de votre navire et de son équipage pour combattre vos ennemis. Des rencontres générées de façon aléatoire vous attendent pour assouvir votre soif de vengeance. Recrutez, formez et améliorez votre équipage, contrôlez de puissantes créatures marines et faites vos preuves dans des combats dynamiques sur mer et sur terre.

Incarnez le Capitaine Cutter, un pirate embarqué dans une lutte mortelle, en quête de pouvoir et de vengeance. Naviguez dans des eaux dangereuses, réveillez des créatures marines légendaires et déjouez vos ennemis, à la poursuite de trésors légendaires et de sombres secrets.