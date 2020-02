Rogue Lords s'offre annoncé sur Nintendo Switch

Développé en collaboration par les studios français Cyanide et Leikir Studio, sous la houlette de Nacon, Rogue Lords est un rogue-like qui s'apprête à faire son arrivée sur Nintendo Switch en automne 2020 . Bien que nous n'ayons à l'heure actuelle aucune vidéo de gameplay à nous mettre sous la dent, nous vous laissons déjà avec le communiqué officiel de l'annonce :

Rogue Lords se déroule dans une sombre Nouvelle Angleterre du 17ème siècle où mortels et entités diaboliques marchent côte à côte.

Le jeu inverse les habitudes du genre, le joueur endosse le rôle du Diable qui, affaibli suite à une terrible défaite, cherche à retrouver ses pouvoirs. Son but est de répandre à nouveau la corruption dans un monde laissé déstabilisé par son absence. Pour réaliser ses sombres desseins, il dirige une équipe composée d'illustres Disciples du Mal, tels que Bloody Mary, Dracula, la Dame Blanche et le Baron Samedi.

Dans Rogue Lords, le joueur explore une carte en 3D et choisit comment il va semer le chaos lors de ses nombreuses interactions avec les autres personnages. Il lance également ses Disciples du mal dans des combats au tour par tour et utilise leurs compétences du mieux qu'il peut pour vaincre les adversaires. S'il perd, c'est la fin de la partie. Le joueur perd alors toute progression de son personnage et doit recommencer une nouvelle partie. Il devra faire des choix judicieux afin de trouver un équilibre qui lui permettra d'éviter la défaite. En dernier recours, le joueur peut faire appel aux pouvoirs spéciaux du Diable et tricher via l'interface de jeu afin de retourner la situation d'une toute nouvelle manière !