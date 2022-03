Rogue Heroes: Ruins of Tasos - La mise à jour gratuite Druids & Dungeons est disponible sur Nintendo Switch

Sorti en février 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le rogue-like de Heliocentric Studios Rogue Heroes: Ruins of Tasos s'offre aujourd'hui une nouvelle mise à jour gratuite baptisée Druids & Dungeons. Cette mise à jour permet aux joueurs de découvrir de nouveaux donjons, boss, boutiques et de nouveaux modes de difficulté. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous. Pour rappel, Rogue Heroes: Ruins of Tasos est disponible au prix de 19,99€ sur l'eShop.

Team17 et Heliocentric Studios ont annoncé aujourd'hui la sortie de la mise à jour Druids & Dungeons pour l'aventure roguelite multijoueur Rogue Heroes : Ruins of Tasos, sur PC et Nintendo Switch™. Cette mise à jour invite les joueurs à explorer plusieurs nouveaux donjons faits à la main, remplis de nouvelles énigmes à résoudre, d'ennemis à combattre et de boss à vaincre, mais aussi à introduire une nouvelle classe jouable. Les druides peuvent se transformer en six formes différentes (aquatique, crocodile, écureuil, lémurien, serpent et chien), chacune ayant ses propres capacités pour faciliter la traversée de l'environnement et les situations de combat. La mise à jour Druides & Donjons comprend également des options de niveau de difficulté, de nouvelles boutiques, de nouveaux objets, des quêtes secondaires et bien plus encore.