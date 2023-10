Rogue Glitch Ultra - La folie psychédélique s'invite sur Nintendo Switch

Si vous aimez le chaos dans vos jeux vidéo, le développeur indépendant Lino Slahuschek et le studio Rarebyte vous ont préparé une petite annonce pour la Nintendo Switch. Sorti initialement en 2021 sur Steam, Rogue Glitch Ultra s'apprête à débarquer sur l'eShop de notre console hybride le 14 novembre prochain. Proposé au tarif de 11,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

A propos du jeu :

Rogue Glitch Ultra est un jeu de plateforme roguelite dans un monde vibrant de glitchs. Amassez un énorme arsenal et affrontez des hordes d'ennemis et des combats de boss difficiles. Jouez en multijoueur (jusqu'à 4 joueurs en coop en ligne ou en local) pour collecter, débloquer et améliorer vos armes pour une rejouabilité sans fin. Rogue Glitch Ultra apporte 31 nouvelles armes et objets (plus de 150 au total), 5 nouveaux personnages (18 au total), 3 nouveaux boss secrets, une refonte du style artistique, une myriade de changements de qualité de vie et de corrections de bugs, de nombreux buffs, nerfs et correctifs pour les ennemis, les boss et les objets, ainsi que de nouvelles salles.