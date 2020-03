Rogue Company vous invite à tester le jeu en Alpha sur Nintendo Switch

Nouveau projet de First Watch Games, Rogue Company s'est offert ce jour une toute nouvelle vidéo de gameplay, mettant en avant les spécificités de ce jeu de tir multijoueur à la troisième personne. En plus de re-confirmer sa fenêtre de sortie, fixée à l'été 2020 , l'équipe du jeu vous invite à vous inscrire à l'alpha du jeu via leur site officiel. Bonne nouvelle, cette alpha concerne les version PS4, Xbox One, PC, et Nintendo Switch !

En attendant de voir si vous ferez parti ou non des chanceux pouvant tester le titre, nous vous laissons ci-dessous ladite vidéo de gameplay qui semble promettre beaucoup de bonnes choses pour Rogue Company.

Source : Roguecompany