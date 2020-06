Röki dévoile son folklore avec un trailer sur Nintendo Switch

Développé par Polygon Treehouse et présenté lors de The Guerrilla Collective qui a débuté ce samedi 13 juin, Röki s'est dévoilé dans un nouveau trailer. Ce dernier met en avant le personnage de Tove, embarqué dans un voyage fantastique qui l'obligera à faire face à des créatures folkloriques. Attendu pour le 23 juillet sur PC, une version dédiée à la Nintendo Switch est prévue pour prochainement .

Röki est un jeu d'aventure, de courage et de folklore. C'est un jeu sur des monstres qui ne devraient pas exister, mais qui existent. Rejoignez Tove dans un voyage fantastique pour sauver sa famille en confrontant son propre passé. Explorez un monde sombre et oublié, rempli d'énigmes, de lieux étranges et de personnages encore plus étranges.

Röki arrive au PC (Steam et GOG) le 23 juillet 2020. La version Nintendo Switch arrive bientôt.