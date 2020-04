Le jour où le fondateur de Rockstar rencontrait Miyamoto pour un projet sur Nintendo 64

Il est toujours intéressant de rencontrer des fondateurs de studios relativement anciens, ces derniers livrant parfois des anecdotes croustillantes sur des entrevues et des partenariats envisagés jadis. Aujourd'hui, Polygon est parti à la rencontre de Diego Angel, fondateur de Rockstar San Diego. Alors que le but initial de Polygon était de comprendre le pourquoi du départ de Diego Angel de Rockstar, ce dernier s'est laissé allé à plusieurs révélations, parlant de tout sauf ce sujet. Et une de ces fameuses révélation est une entrevue avec l'une des têtes actuelles de Nintendo : Shigeru Miyamoto.

Rockstar se nommait encore Angel Studio en 1995, et à cette époque le studio était dans les petits papiers de Nintendo pour réaliser de nouveaux titres sur Nintendo 64. Diego Angel se souvient surtout à cette époque d'une réunion l'ayant particulièrement marquée, ayant pour sujet un projet de jeu de course abandonné sur Nintendo 64 : Buggy Boogie.

M. Miyamoto est venu à la première réunion à San Diego. Nous avons eu l'honneur que cet enfoiré vienne à nous. M. Miyamoto est venu, a passé 10, 15 minutes à regarder notre projet, il a fermé ce putain de gros livre, a poussé le livre vers moi, m'a regardé et a dit, "Diego, je ne veux pas de ça". Mes couilles se sont gelées. J'ai perdu mes jambes. J'ai dit, F**k, f**k. et j'ai tout foutu en l'air. J'ai dit : "De quoi avez-vous besoin, M. Miyamoto ?" Il a répondu : "Je ne veux pas de game design. Passons les trois prochains mois à travailler sur la technologie et à faire en sorte qu'elle soit agréable". Il dit : "Vous allez jeter la plupart de ces trucs"

Malgré ce ton particulièrement cru propre à Diego Angel, et l'annulation de Buggy Boogie, la collaboration a bien continué avec Nintendo après cette affaire, le studio ayant réalisé 3 titres sur la console à savoir Major League Baseball featuring Ken Griffey Jr. Ken Griffey Jr.'s Slugfest, et le portage de Resident Evil 2.

