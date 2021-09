Rocket league - Psyonix dévoile le NFL Fan Pass

Avis aux fans de football américain, Rocket League vient tout juste de dévoiler un partenariat avec la NFL (National Football League) afin de proposer du contenu supplémentaire dans son "jeu de foot motorisé". Se présentant sous le nom de NFL Fan Pass, ce nouveau contenu coûtera 1000 Crédits (environ 7€) aux joueurs pour être débloqué, et vous permettra de disposer de contenu additionnel à l'occasion du lancement de la NFL 2021.Nous vous laissons découvrir le contenu en question via le communiqué officiel ci-dessous.

Le NFL Fan Pass sera disponible pour 1000 Crédits et est un nouveau type de pack dans le jeu qui permettra de débloquer du contenu NFL supplémentaire tout au long de la saison 2021 de la NFL. Lorsque le NFL Fan Pass sera disponible demain avant le coup d'envoi de la NFL 2021, les joueurs recevront de nouveaux Décals animés Dominus des 32 équipes de la NFL et la nouvelle finition Pigskin Paint Finish. Pour le contenu à venir, les joueurs qui possèdent le pack verront les nouveaux objets ajoutés automatiquement à leur inventaire. Les nouveaux contenu NFL supplémentaires à venir dans le jeu incluent :

Thanksgiving 32 Décals Octane équipe NFL 32 Bannière joueur équipe NFL 32 Antenne équipe NFL

Super Bowl LVI 32 Décals équipe Fennec NFL 32 Décals équipe Breakout NFL 32 Helmet Toppers équipe NFL



Le mode de jeu à durée limitée (LTM) Gridiron sera également de retour dans Rocket League à partir de demain jusqu'au 15 septembre. Il y aura aussi de nouveaux défis sur le thème de la NFL à relever pour les joueurs pour débloquer les nouveaux NFL Topper et NFL Boost.



Enfin, les Gridiron Games sont de retour et peuvent être visionnés sur Twitch demain à 10h Heure du Pacifique (19h heure française) ! Dans les Gridiron Games, les pros de Rocket League et les créateurs de contenu célébreront le retour de la NFL en jouant au mode Gridiron dans un tournoi à élimination directe composé de quatre équipes.