Rock of Ages 3 : Make & Break roulera sur la Switch le 2 juin

Si votre passion est de bâtir des forteresses virtuelles pour les détruire par la suite avec des objets aux formes plus qu'atypiques, Rock of Ages 3 : Make & Break devrait vous intéresser. Après 2 opus, les développeurs de ACE Team se sont lancés dans un partenariat avec Giant Monkey Robot pour proposer un tout nouvel épisode, qui sera disponible dès le 2 juin 2020 . Pour en apprendre plus sur ce dernier, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel, ainsi qu'une vidéo de présentation entièrement sous-titrée en français.

Rock of Ages 3: Make & Break est un mélange incomparable de tower defense, de construction et de démolition via un rocher guidé, le tout dans un style arcade. L'action est soutenue par une réimagination hilarante de l'Histoire à travers une campagne inventive et de multiples modes de jeu. Le premier créateur de niveaux de la série Rock of Ages 3: Make & Break permet aux joueurs de créer et de partager leurs expériences, tout en profitant des défis créés par d'autres joueurs de la communauté.